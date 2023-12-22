Блинкен прокомментировал сообщения о разрыве военного соглашения с Нигером

В Госдепе США оценили договоренности с африканской страной.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен, публично комментируя сообщение о том, что Нигер разрывает военное соглашение с США, заявил о том, что Вашингтон поддерживает контакт с правящим в африканской стране Национальным советом по защите отечества (CNSP). Чиновники обсуждают с иностранными коллегами свои дальнейшие действия. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе пресс-конференции, организованной на Филиппинах.

Мы поддерживаем контакт с Национальным советом по защите отечества (CNSP), обсуждаем с ним дальнейшие действия. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что мировые СМИ сообщили о том, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США. Эта договоренность позволяла американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого постановления не раскрываются общественности. Официальный представитель Пентагона отметил, что в профильном ведомстве осведомлены о заявлениях властей Нигера.

Блинкен заявил, что морской коридор не заменит сухопутные маршруты доставки помощи в Газу.

Фото и видео: YouTube / Associated Press