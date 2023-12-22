Блинкен заявил, что морской коридор не заменит сухопутные маршруты доставки помощи в Газу

Морской коридор не является и не может быть заменой сухопутным маршрутам доставки гуманитарной помощи на территорию палестинского анклава, расположенного на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Иностранный дипломат пояснил, что стал участником видеоконференции, в которой также оказались задействованы делегаты из Великобритании, ЕС, Катара, Кипра, ОАЭ, ООН и США. В рамках мероприятия стороны обсудили координацию усилий в вопросе доставки помощи населению Сектора Газа.
Я бы хотел подчеркнуть, что морской коридор является дополнением, а не заменой другим способам доставки гуманитарной помощи в Газу.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Шеф Госдепа рассказал о том, что Израиль обязан открыть в регионе как можно больше пунктов пропуска гуманитарных конвоев, а также обеспечить поддержку их работы.
США: переходный президентский совет Гаити создадут через два дня.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все