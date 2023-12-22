США: переходный президентский совет Гаити создадут через два дня

Энтони Блинкен оценил ситуацию с безопасностью на Гаити.

Американское внешнеполитическое ведомство считает, что на территории Гаити "в следующие пару дней" будет сформирован переходный президентский совет, а также выбран временный глава местного правительства. Соответствующее заявление журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Иностранный дипломат добавил, что в Гаити фиксируется значительное ухудшение ситуации в сфере безопасности. Во многом такое положение страны связано с деятельностью вооруженных преступных банд. В Госдепе США уточнили, что Всемирная организация несколько месяцев назад одобрила отправку многонациональной миссии, призванной обеспечить защиту, помочь полиции восстановить контроль.

Сегодня утром я разговаривал по телефону с кенийским президентом Руто, который подтвердил готовность Кении возглавить эту миротворческую миссию, как только будет сформирован совет, что, по нашему мнению, произойдет в следующие пару днейю Энтони Блинкен, шеф Госдепа США

Энтони Блинкен также рассказал прессе о том, что переходный президентский совет в Гаити будет инклюзивным. Он объединит в себе большинство основных политических партий и прочие ключевые заинтересованные стороны. В частности, речь идет о частном секторе, межконфессиональном сообществе и гражданском обществе.

Блинкен: Саудовская Аравия не отказывается от нормализации с Израилем.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State