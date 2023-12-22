  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:25
175
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Блинкен: Саудовская Аравия не отказывается от нормализации с Израилем

0 0

Госсекретарь США рассказал о встрече с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Саудовская Аравия готова к нормализации отношений с еврейским государством при условии прекращения военных операций в секторе Газа, а также формирования надежных планов по созданию полноценного палестинского государства. Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции с журналистами в Тель-Авива американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Иностранный дипломат заметил, что пару дней назад провел рабочую встречу с наследным принцем СА Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Тот изложил гостю желание и решимость добиваться нормализации.

Однако он также повторил, что для обеспечения этого нужно добиться двух вещей. Во-первых, в Газе необходимо спокойствие. Во-вторых, необходим ясный и вызывающий доверие путь к палестинскому государству.

Энтони Блинкен, госсекратарь США

В рамках ближневосточного турне руководитель внешнеполитического ведомства США посещает Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль и палестинские территории. 

Блинкен: ответ ХАМАС на инициативу о сделке дает шанс достичь договоренности.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State

Теги: ближний восток, госдеп, нормализация отношений, саудовская аравия, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии