Блинкен: Саудовская Аравия не отказывается от нормализации с Израилем

Госсекретарь США рассказал о встрече с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Саудовская Аравия готова к нормализации отношений с еврейским государством при условии прекращения военных операций в секторе Газа, а также формирования надежных планов по созданию полноценного палестинского государства. Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции с журналистами в Тель-Авива американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Иностранный дипломат заметил, что пару дней назад провел рабочую встречу с наследным принцем СА Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Тот изложил гостю желание и решимость добиваться нормализации.

Однако он также повторил, что для обеспечения этого нужно добиться двух вещей. Во-первых, в Газе необходимо спокойствие. Во-вторых, необходим ясный и вызывающий доверие путь к палестинскому государству. Энтони Блинкен, госсекратарь США

В рамках ближневосточного турне руководитель внешнеполитического ведомства США посещает Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль и палестинские территории.

Блинкен: ответ ХАМАС на инициативу о сделке дает шанс достичь договоренности.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State