Блинкен: ответ ХАМАС на инициативу о сделке дает шанс достичь договоренности

В Госдепе оценили реакцию радикалов на предложения Катара, Египта и США.

Ответ со стороны радикального палестинского движения ХАМАС на предложения о новой сделке с Израилем дает шанс на достижение договоренности. Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции с журналистами в Тель-Авива американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Иностранный дипломат заметил, что обсудил с руководителями еврейского государства реакцию боевиков, которая была дана вчера ночью на инициативу Вашингтона, Катара и Египта. Союзники намерены добиться возвращения домой всех оставшихся в плену заложников, а также вернуть гуманитарную паузу.

Что я могу сказать по поводу этих дискуссий, так это то, что, несмотря на наличие очевидно непроходных положений в ответе ХАМАС, мы думаем, что он создает простор для достижения договоренности. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США заметили, что ответ ХАМАС внимательно изучается. Уже сейчас дипломаты видят в нем пространство для проведения переговоров. Однако Блинкен отказался говорить от имени Израиля или других вовлеченных сторон в процесс.

Блинкен заявил, что потери среди мирных палестинцев все еще слишком высоки.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State