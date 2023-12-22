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Блинкен заявил, что потери среди мирных палестинцев все еще слишком высоки

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В Госдепе США оценили скандальные высказывания израильских политиков.

Потери среди гражданского населения из сектора Газа в связи с еврейской военной операцией все еще "слишком высоки". Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции с журналистами в Тель-Авива американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Иностранный дипломат совершил рабочую поездку в Израиль в связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

Я сказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим израильским официальным лицам, что ежедневный ущерб, который продолжает наносить невинному гражданскому населению, остается слишком высоким.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель Госдепа США добавил, что на встречах с израильским руководством выражалась обеспокоенность "действиями и риторикой" правительственных лиц, чиновников. В Вашингтоне подчеркнули, что эти люди разжигают напряженность в регионе, а также дополнительно подрывают международную поддержку Израилю и усиливают давление на национальную безопасность.

Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State

Теги: госдеп, палестина, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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