Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны

В Госдепе США раскрыли подробности о событии, запланированном в Вашингтоне.

Предстоящий в июле 2024 года очередной саммит стран НАТО станет "самым амбициозным" со времен завершения холодной войны. Данное мероприятие состоится в Вашингтоне. Оно будет сфокусировано на адаптации к новым вызовам. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Я считаю, что в июле у нас состоится самый амбициозный саммит со времен окончания холодной войны, который продемонстрирует адаптацию к новым вызовам и новым угрозам – будь то Россия, Китай или борьба с терроризмом в киберпространстве. Энтони Блинкен, госсекретарь США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State