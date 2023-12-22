Блинкен: отсутствие помощи Украине уже повлияло на ситуацию на поле боя

В Госдепе призвали восстановить финансирование Украины.

В американской администрации уже видят свидетельства того, как отсутствие военной помощи киевскому режиму влияет на ситуацию, которая происходит на поле боя. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Руководитель Госдепа уточнил, что все достижения Вооруженных сил Украины в региональном конфликте окажутся под угрозой, если дальнейшего финансирования от Вашингтона не будет.

Другого волшебного горшка с деньгами не существует. Сейчас у нас закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это значит на поле боя. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Дипломат призвал Конгресс США одобрить запрос лидера Белого дома Джо Байдена, предусматривающий выделение многомиллиардной помощи киевскому режиму. Однако, не дав денежных средств Украине, американцы посылают сигнал всем своим противникам о том, что власти несерьезно относятся к вопросам обеспечения свободы и защиты демократических основ. Энтони Блинкен заметил, что в Москве при этом укрепляются в позиции о том, что военнослужащие смогут "каким-то образом продержаться дольше Украины и дольше нас".

Блинкен: РФ обладает значительными ресурсами для ведения СВО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State