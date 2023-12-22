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Блинкен: РФ обладает значительными ресурсами для ведения СВО

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В Госдепе прокомментировали ход украинского кризиса.

 Россия обладает большими ресурсами для продолжения своей специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление американский государственный секретарь Энтони Блинкен сделал в ходе выступления на заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Чиновник из Вашингтона признался в том, что  ближе к концу 2023 года  армия киевского режима оказалась в сложном положении на поле боя.

Это яростный бой. Россия действительно обладает огромными ресурсами, которые она вкладывает СВО.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum

Теги: госдеп, сво, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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