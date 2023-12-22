Россия обладает большими ресурсами для продолжения своей специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление американский государственный секретарь Энтони Блинкен сделал в ходе выступления на заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Чиновник из Вашингтона признался в том, что ближе к концу 2023 года армия киевского режима оказалась в сложном положении на поле боя.
Это яростный бой. Россия действительно обладает огромными ресурсами, которые она вкладывает СВО.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины.
Фото и видео: YouTube / World Economic Forum
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