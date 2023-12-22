В Госдепе прокомментировали ход украинского кризиса.

Россия обладает большими ресурсами для продолжения своей специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление американский государственный секретарь Энтони Блинкен сделал в ходе выступления на заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Чиновник из Вашингтона признался в том, что ближе к концу 2023 года армия киевского режима оказалась в сложном положении на поле боя.

Это яростный бой. Россия действительно обладает огромными ресурсами, которые она вкладывает СВО. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum