Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины

В Госдепе США оценили военную помощь для ВСУ со стороны Вашингтона.

У американского внешнеполитического ведомства нет "волшебного горшочка", откуда можно было бы финансировать армию киевского режима без согласования правительственных бюджетных запросов в Конгрессе США. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Энтони Блинкен в интервью местному телеканалу CNBC. Руководитель Госдепа США пояснил, что большая часть денежных средств для Вооруженных сил Украины будут потрачены в Вашингтоне.

Послушайте, нет волшебного горшочка с деньгами. Если мы не получим деньги, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины. Я думаю, это проблема для нас. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Слишком много палестинцев погибли в конфликте с Израилем, заявил Блинкен.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television