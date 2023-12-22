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Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины

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В Госдепе США оценили военную помощь для ВСУ со стороны Вашингтона.

У американского внешнеполитического ведомства нет "волшебного горшочка", откуда можно было бы финансировать армию киевского режима без согласования правительственных бюджетных запросов в Конгрессе США. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Энтони Блинкен в интервью местному телеканалу CNBC. Руководитель Госдепа США пояснил, что большая часть денежных средств для Вооруженных сил Украины будут потрачены в Вашингтоне.

Послушайте, нет волшебного горшочка с деньгами. Если мы не получим деньги, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины. Я думаю, это проблема для нас.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Слишком много палестинцев погибли в конфликте с Израилем, заявил Блинкен.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: военная помощь, всу, госдеп, конгресс, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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