Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины

У американского внешнеполитического ведомства нет "волшебного горшочка", откуда можно было бы финансировать армию киевского режима без согласования правительственных бюджетных запросов в Конгрессе США. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Энтони Блинкен в интервью местному телеканалу CNBC. Руководитель Госдепа США пояснил, что большая часть денежных средств для Вооруженных сил Украины будут потрачены в Вашингтоне.
Послушайте, нет волшебного горшочка с деньгами. Если мы не получим деньги, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины. Я думаю, это проблема для нас.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Слишком много палестинцев погибли в конфликте с Израилем, заявил Блинкен.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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