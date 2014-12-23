Слишком много палестинцев погибли в конфликте с Израилем, заявил Блинкен

В Госдепе рассказали о переговорах с властями Израиля.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что "слишком много палестинцев" к текущему моменту были убиты в региональном конфликте с Израилем и "слишком многие" пострадали на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление иностранный дипломат сделал в ходе пресс-конференции с журналистами. Мероприятие организовано во время рабочей поездки руководителя внешнеполитического ведомства США в Индию. Он пояснил, что представители Вашингтона продолжат обсуждать с властями еврейского государства конкретные шаги, которые должны быть приняты для достижения целей.

Слишком много палестинцев было убито. Слишком многие пострадали за последние недели. Мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить причинение им вреда и увеличить помощь, которую они получают. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен назвал способ избежать повторения израильско-палестинского кризиса.

Фото и видео: YouTube / Sky News