Блинкен назвал способ избежать повторения израильско-палестинского кризиса

Энтони Блинкен оценил решение кризиса на Ближнем Востоке.

Единственный способ избежать повторения палестинско-израильского кризиса - это сформировать условия прочного мира, в том числе и запрет насильного перемещения палестинского населения из сектора Газы и оккупации сектора. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен по результатам саммита стран G7 ("Большой семерки"), в котором были задействованы главы министерств по иностранным делам.

Основные элементы должны включать запрет на насильное перемещение палестинцев из Газы - ни сейчас, ни после войны, неиспользование Газы как платформы для терроризма или других жестоких атак, запрет на реоккупацию Газы после завершения конфликта, запрет на попытки блокировать или осаждать Газу, запрет на сокращение территорий Газы. Энтони Блинкен, госсекретарь Госдепа США

Дипломат из США подчеркнул, что властям необходимо обеспечить, чтобы террористическая угроза не исходила от Западного берега и положения мирного соглашения учитывали голоса палестинского народа по пост-конфликтному управлению сектором Газой.

Госдеп: США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа.

Фото и видео: YouTube / Sky News