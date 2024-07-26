Госдеп не стал комментировать законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине

Мэттью Миллер оценил недавние события в Верховной Раде.

В американском внешнеполитическом ведомстве не стали комментировать планы Верховной рады Украины возобновить в августе текущего года рассмотрение законопроекта о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. такой вопрос в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне журналисты задали официальному представителю Госдепа США Мэттью Миллеру.

У меня нет комментария касательно законопроекта. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее депутат Верховной рады (местного парламента) от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Никита Потураев сообщил общественности о том, что законодательный орган возобновит пленарные заседания с середины августа, где вынесет на голосование проект, направленный на запрет канонической УПЦ.

США не назвали пролет самолетов РФ и КНР в районе Аляски угрозой безопасности.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State