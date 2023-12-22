Патрик Райдер оценил отправку ПВО для Украины.

Американское министерство по обороне предоставляет Украине вооружения только для защиты, а не для нападения на объекты на территории, которую Вашингтон признает российской. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранному чиновнику СМИ задали вопрос о том, почему армия киевского режима не может нанести ответный воздушный удар по целям в РФ, используя вооружение производства США.

Как подчеркнул министр, наша политика не изменилась. Мы нацелены на предоставление Украине средств, необходимых ей для самообороны, обороны суверенной территории Украины... Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

У иностранца корреспонденты также спросили, распространяются ли ограничения на противовоздушную оборону. Патрик Райдер добавил, что он не собирается публично разбирать различные сценарии сражений. Однако в США заметили, что стратегический замысел здесь заключается в том, чтобы дать ВСУ возможность обезопасить свою суверенную территорию.

Пентагон: в РФ делают неуместные заявления о ядерном оружии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now