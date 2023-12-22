Пентагон: в РФ делают неуместные заявления о ядерном оружии

Патрик Райдер оценил высказывания РФ о проведении учений.

Американское министерство по обороне не комментирует проведение на российской территории военных учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Однако власти США утверждают, что Москва делает неуместные заявления об использовании таких видов вооружений. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Что касается российских учений, мне нечего сообщить дополнительно. Опять же, мы видели эти заявления относительно угроз применения ядерного оружия. Это безответственно, неуместно. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В российском министерстве по обороне ранее упоминали, что первый этап тренировок с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия уже начался.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now