В Пентагоне прокомментировали учения с российскими кораблями

Сабрина Сингх оценила деятельность ВМФ РФ в Атлантике.

Текущие учения российского военно-морского флота, организованные в акватории Атлантического океана, не несут угрозы для Вашингтона. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Мы, конечно, серьезно к этому относимся. Однако эти учения не представляют собой угрозу Соединенным Штатам. Это не является сюрпризом. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Согласно изложенным в американском оборонном министерстве данным, эти маневры со стороны российских военных кораблей не стали неожиданностью для властей США. Иностранная чиновница напомнила СМИ о том, что заходы в морские порты государств региона Латинской Америки экипажи кораблей ВМФ России совершали и ранее. Сейчас речь ведется о рутинных военно-морских визитах.

Пентагон не подтвердил новые сведения про удары оружием США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now