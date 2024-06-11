В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

В мероприятиях задействованы силы Союзного государства.

Российское министерство по обороне рассказало о начале проведения второго этапа военных учений нестратегических ядерных сил. Мероприятия организованы в соответствии с решением главы государства Владимира Путина. В рамках проводимых событий бойцы отработают совместную подготовку частей вооруженных сил России и Белоруссии к использованию нестратегического арсенала.

Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники.... России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что в рамках первого этапа ракетные соединения от Южного военного округа (ЮВО) отработали получение специальных боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ими ракет и выдвижение в район пусков. В профильном ведомстве добавили, что живая силы ЮВО, включающая подразделения авиации Воздушно-космических сил России отработала задания боевыми частями авиационных средств поражения. В том числе речь идет о аэробаллистических гиперзвуковых ракетах "Кинжал".

Группировка "Центр" отразила за сутки пять контратак ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России