Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 11 июня сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт отметил, что военнослужащие за минувший день нанесли поражение формированиям 71 пехотной, 115 механизированной, 25 воздушно-десантной бригад, 109 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, размещенных в районах населенных пунктов Новгородское, Калиново, Карловка и Розовка в Донецкой народной республике. Офицер уточнил, что армия киевского режима лишилась до 345 человек живой силы убитыми и ранеными. Во время контрбатарейной борьбы бойцами поражены три буксируемые гаубицы М777 производства США, три орудия "Мста-Б", три гацбицы Д-20 и четыре гаубицы Д-30.

Уничтожены две боевые машины пехоты "Брэдли", две боевые бронированные машины, одна из них "Хамви" американского производства, три автомобиля, два пункта управления беспилотниками. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Минобороны России сообщило об уничтожении штурмовиками Су-25 техники ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России