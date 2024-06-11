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Минобороны России сообщило об уничтожении штурмовиками Су-25 техники ВСУ

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Летчики ВКС РФ выполнили задачу в зоне ответственности "Центра".

Российские штурмовые самолеты Су-25 от Воздушно-космических сил страны неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования ликвидировали замаскированную технику и живую силу Вооруженных сил Украины, размещенную в зоне ответственности "Центральной" группировки сил.

Экипажи авиации выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что после применения авиационных средств поражения летчики совершили противоракетный маневр, а далее - выпустили тепловые ловушки. Затем самолеты вернулись на аэродром вылета.

В Минобороны РФ уточнили, что в результате выполнения полетного задания была уничтожена специальная техника и живая сила ВСУ. 

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, минобороны, сво, су-25
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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