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США перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-52

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Патрик Райдер рассказал о готовности к совместным учениям Европе.

Американское оборонное министерство перебросило на территорию Великобританию из штата Северная Дакота два стратегических боевых самолета B-52 Stratofortress в рамках запланированного развертывания для проведения военных учений. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Два бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress и их экипажи на этой неделе приступили к плановому развертыванию ... в зоне действий Европейского командования ВС США на базе Королевских ВВС Фэрфорд.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Иностранный чиновник заметил, что данное развертывание авиации США в Соединенном королевстве подчеркивает приверженность Вашингтона коллективному сдерживанию противников в рамках НАТО, необходимое для защиты Евро-Атлантического региона от враждебных субъектов. Патрик Райдер напомнил СМИ о том, что группа бомбардировщиков в Европе является частью крупномасштабных глобальных маневров текущего года. Мероприятия призваны усилить подготовку объединенных сил США с международными союзниками для решения глобальных проблем с безопасностью.

Пентагон признал успехи российских сил на харьковском направлении.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: b-52 stratofortress, ввс сша, великобритания, европа, патрик райдер, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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