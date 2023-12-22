Патрик Райдер рассказал о готовности к совместным учениям Европе.

Американское оборонное министерство перебросило на территорию Великобританию из штата Северная Дакота два стратегических боевых самолета B-52 Stratofortress в рамках запланированного развертывания для проведения военных учений. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Два бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress и их экипажи на этой неделе приступили к плановому развертыванию ... в зоне действий Европейского командования ВС США на базе Королевских ВВС Фэрфорд. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Иностранный чиновник заметил, что данное развертывание авиации США в Соединенном королевстве подчеркивает приверженность Вашингтона коллективному сдерживанию противников в рамках НАТО, необходимое для защиты Евро-Атлантического региона от враждебных субъектов. Патрик Райдер напомнил СМИ о том, что группа бомбардировщиков в Европе является частью крупномасштабных глобальных маневров текущего года. Мероприятия призваны усилить подготовку объединенных сил США с международными союзниками для решения глобальных проблем с безопасностью.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now