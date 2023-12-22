Патрик Райдер прокомментировал ход СВО.

Американское министерство по обороне считает, что российские Вооруженные силы добиваются успехов на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос СМИ о том, сколько именно военнослужащих задействованы в сражениях на СВО.

Я не могу сообщить о конкретной численности, лишь скажу, что, как мы знаем, на Украине десятки тысяч российских военных. В районе Харькова они, конечно, проводят новое наступление, добиваются небольших успехов. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Ранее киевский режим публично признался в том, что ситуация в Харьковской области сложилась крайне напряженная для украинских войск. А 14 мая украинский Генеральный штаб сообщил, что Вооруженные силы страны были вынуждены переместиться на более выгодные для себя позиции в районе населенных пунктов Волчанск и Лукьянцев.

Пентагон предположил, что РФ на прошлой неделе вывела на орбиту противоспутниковый аппарат.

Фото и видео: YouTube / Defense Now