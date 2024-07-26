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США намерены добиваться в Арктике интегрирования сил с союзниками

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Чарльз Браун оценил отношение властей США к региону.

В американском оборонном министерстве намерены добиваться в Арктике интегрирования сил со своими международными партнерами и союзниками. Соответствующее заявление сделал на пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остиным председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США, генерал Чарльз Браун.

Нужно сегодня тщательно подумать, чтобы определить, какие силы и средства понадобятся в будущем. Идет ли речь об Арктике, регионах Индийского и Тихого океанов, Африке, преодоление меняющихся вызовов в сфере безопасности зависит от интегрирования.

Чарльз Браун, глава КНШ США

В обновленной американской  стратегии по Арктике, опубликованной Пентагоном 22 июля, говорится о том, что власти в Вашингтоне теперь рассматривают данный регион ввиду геополитических и климатических изменений как арену стратегического противостояния. В тексте упоминается, что крупные геополитические изменения формируют необходимость выработки нового стратегического подхода к Арктике.

Пентагон заявил, что глобальный компьютерный сбой не повлиял на его операции.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: арктика, пентагон, чарльз браун
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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