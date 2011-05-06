Пентагон заявил, что глобальный компьютерный сбой не повлиял на его операции

Чарльз Браун прокомментировал угрозы в киберсфере для национальной безопасности США.

Недавно произошедший глобальный сбой в сфере информационных технологий не повлиял на операции американского министерства по обороне. Такое мнение огласил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США, генерал Чарльз Браун во время своего выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Согласно всем докладам, которые я получил к настоящему времени, не было ущерба операциям Министерства обороны США. Чарльз Браун, эксперт

Напомним, что из разных стран поступают сообщения о массовых сбоях компьютерных устройств, функционирующих на базе оперативной системы Windows. О перебоях в работе ранее уведомили ведущие международные банки, авиаперевозчики, СМИ и компании ряда отраслей. Американский разработчик решений в области информационной безопасности CrowdStrike подтвердил местному телеканалу CNBC о наличии связи между последним обновлением его антивирусного программного обеспечения и массовыми сбоями в работе ОС Windows. В фирме заметили, что профильные специалисты занимаются принудительным откатом приложения к более ранней версии.

Пентагон признал невозможность урегулирования в Красном море военной силой.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute