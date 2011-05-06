Чарльз Браун оценил действия Вашингтона, предпринимаемые для противостояния хуситам.

Кризис в акватории Красного моря невозможно урегулировать за счет применения одной только военной силы против мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Такое мнение огласил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США, генерал Чарльз Браун во время своего выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Иностранный специалист заметил, что от Вашингтона потребуется нечто большее, чем организация военной кампании.

На то, чтобы изменить хуситов, потребуется нечто большее, чем военные удары. На это потребуется больше, чем межведомственные.... международного сообщества, чтобы оказать давление на хуситов и добиться от них прекращения того, чем они занимаются. Чарльз Браун, эксперт

Чарльз Браун фактически отверг призывы к нанесению ударов по Ирану, а также его разведывательным кораблям, размещенным в районе Персидского залива. Глава КНШ указал участникам мероприятия, что Пентагон смотрит на более широкую картину, учитывает все возможные последствия в регионе, в том числе второго и третьего порядка, когда слышит такого рода рекомендации со стороны некоторых политических кругов в США.

В Пентагоне считают, что прекращение помощи Запада Киеву приведет к победе РФ.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute