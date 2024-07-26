Остин: самолеты РФ и КНР не заходили в воздушное пространство над Аляской

В Пентагоне прокомментировали совместные мероприятия ВКС РФ и НОАК.

Шеф американского оборонного министерства Ллойд Остин признал, что российские и китайские самолеты, перехваченные американскими ВВС в районе Аляски, не вторгались в воздушное пространство США. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал на совместной пресс-конференции с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил страны, генералом Чарльзом Брауном в Вашингтоне.

Они не заходили в наше воздушное пространство. Думаю, ближайшая точка сближения была примерно в 200 милях (около 322 километров) от нашего побережья. Так что мы очень внимательно следим за этим, и мы в состоянии их перехватить... Ллойд Остин, шеф Пентагона

Эксперт отметил, что появление российских и китайских самолетов около Аляски не стало неожиданностью для американских военнослужащих. Остин указал СМИ на то, что страна демонстрирует готовность собственных сил реагировать на угрозы и отслеживать объекты хорошими средствами наблюдения. По мнению главы Пентагона, Пекин сейчас якобы оказывает поддержку Москве при проведении специальной военной операции на Украине.

Глава Пентагона заявил, что Аргентина вошла в контактную группу по Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now