Ллойд Остин приветствовал на мероприятии своего латиноамериканского коллегу Луиса Петри.

Аргентина впервые приняла участие в заседании контактной группы по военному содействию армии киевского режима, организованного международными союзниками в формате "Рамштайн". Соответствующее заявление на встрече министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе сделал шеф Пентагона Ллойд Остин. Американский чиновник добавил, что члены НАТО с 2022 года предоставили украинским властям западного вооружения на 98 миллиардов долларов.

Я рад приветствовать Аргентину как нового члена группы. Министр обороны Аргентины Луис Петри, я рад видеть вас среди нас. Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на $98 млрд с 2022 года. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Эксперт выразил надежду на то, что надежду, что объемы военной помощи для ВСУ "будут возрастать".

Пентагон утверждает, что расширение НАТО не было причиной украинского конфликта.

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