Пентагон предположил, что РФ на прошлой неделе вывела на орбиту противоспутниковый аппарат

Патрик Райдер рассказал о миссии, запущенной 16 мая.

Американское оборонное министерство выступило с предположением о том, что Россия 16 мая вывела на околоземную орбиту аппарат, якобы способный нести на себе противоспутниковое оружие. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что устройство находится на той же траектории, что и правительственный спутник Вашингтона. При этом характеристики аппарата якобы совпадают с теми параметрами, которые выведены Москвой в период с 2019 по 2022 годы.

Мы следим за тем, что 16 мая <...> Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, вероятно, представляет собой противоспутниковое оружие, предположительно способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер отметил СМИ, что власти США продолжают следить за обстановкой в космическом пространстве, так как несут ответственность за защиту и оборону. Однако Пентагону не известно о каких-либо контактах с российской стороной по этому вопросу.

В США заявили, что вскоре начнут использовать временный пирс для передачи помощи в Газу.

Фото и видео: YouTube / Defense Now