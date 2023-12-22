Туристов предлагают штрафовать на 2 тысяч рублей за неуплату курортного сбора в Петербурге

Туристов предлагается штрафовать на сумму от 500 до 2 тысяч рублей. Законопроект приняли в первом чтении.

Петербургские депутаты поддержали проект о введении штрафа за неуплату курортного сбора. Поправки в городское законодательство об административных правонарушениях приняты депутатами ЗакСа в первом чтении.

Туристов предлагается штрафовать на сумму от 500 до 2 тысяч рублей. Отельеры за просрочку перечисления денег в бюджет заплатят 10-30 тысяч рублей (должностные лица) и 30-50 тысяч рублей (юрлица). Самый большой штраф – до 100 тысяч рублей – может получить юридическое лицо за просрочку предоставления сведений для реестра более 5 рабочих дней. Сам курортный сбор составляет 100 рублей за один день пребывания в Санкт-Петербурге.

Ещё одна поправка в данном законе касается многодетных семей. Они были освобождены ранее от уплаты курортного сбора. При этом при подсчёте количества детей будут учитывать студентов до 23 лет, которые продолжают обучение.

В апреле бюджет Петербурга пополнился на 19 млн рублей после введения курортного сбора.

Фото: Piter.tv