Мебельная компания подала иск против Анастасии Ивлеевой в Петербурге

Компания делала Ивлеевой гардеробную.

Блогер Анастасия Ивлеева выиграла судебное дело у петербургской мебельной компании и получила 6 тыс. рублей вместо миллиона. По данным tg-канала SHOT 8 марта, фирма подает встречный иск.

Компания делала Ивлеевой гардеробную. После судебного дела руководство фирмы намерено подать иск в суд о защите деловой репутации: история с гардеробной блогера испортила имидж компании. По словам директора фирмы, все работы были выполнены, как и предполагалось, – только с небольшой задержкой. Помимо этого, он подаст апелляцию на решение Арбитражного суда Петербурга, который присудил Ивлеевой 6 тыс. рублей, чтобы оставить ее ни с чем в этом деле.

Кроме того, апелляцию на решение суда подала и блогер. Она осталась недовольна размером присужденного, считая, что мебельная компания должна ей именно миллион рублей.

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Фото: ВКонтакте / AGENT GIRL