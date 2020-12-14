Бывшему президенту "Балтики" назначен штраф за злоупотребления брендом

Выборгский районный суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении экс-президента пивоваренной компании.

Петербургский суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего президента пивоваренной компании "Балтика". Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями при передаче лицензии на использование бренда в странах СНГ и Монголии фирмам из Белоруссии, Казахстана и Азербайджана в 2023 году. Суд назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, представитель потерпевшей стороны ("Балтика") настоял на прекращении дела, поддержав позицию защиты. Стороны достигли соглашения в марте 2024 года, согласно которому права на бренд за пределами нашей страны возвращаются российской компании с 1 апреля 2024 года. При этом другие пивоваренные компании выплатят вознаграждение за использование бренда.

Ранее Piter.TV сообщал, что Heineken приостанавливает экспорт пива в Россию.

Фото: Piter.TV