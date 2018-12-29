Пожар в арбитражном суде Петербурга мог произойти из-за обогревателя

Помещение на пятом этаже тушили 52 спасателя и 15 единиц техники.

Утром 22 января в здании арбитражного суда на Суворовском проспекте, 50-52, произошел пожар. По предварительной версии, возгорание могло начаться из-за обогревателя. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Напомним, огонь вспыхнул в подсобном помещении на пятом этаже шестиэтажного здания около 09:20. Пламя быстро перекинулось в коридор. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Во время пожара никто не пострадал. Спасателям удалось эвакуировать из здания около 100 человек. После происшествия работа суда была временно приостановлена.

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Видео: Piter.TV