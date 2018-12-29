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Ночью горело обжещитие "техноложки"
Сегодня, 10:46
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nastya960

Ночью горело обжещитие "техноложки"

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Загорелось подвальное помещение.

В Петербурге ночью горело еще одно студенческое общежитие, на этот раз Технологического института. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 00:46 23 января. Об этом сообщает городское управление МЧС.

В восьмом доме по Яковлевскому переулку загорелось подвальное помещение. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Из пятиэтажки пришлось эвакуировать всех студентов, на место происшествия направили автобус для временного размещения жильцов.

К 2:40 пожар удалось потушить силами 19 человек.

Днем ранее на Ланском шоссе загорелось общежитие института культуры. 
Фото: Piter.TV

 

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Теги: пожар в общежитии, пожар студенты, пожар технологический институт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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