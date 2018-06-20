В больнице скончалась второкурсница ВШЭ, выпавшая из окна общежития во время пожара

ВУЗ возьмет на себя расходы, связанные с похоронами студентки.

В петербургской больнице скончалась студентка ВШЭ, которая спасаясь от пожара выпала из окна общежития. Руководство вуза отметило, что возьмет все расходы на погребление девочки на себя.

Напомним, что инцидент произошел в Северной столице 11 апреля. Второкурсница упала вниз с четвертого этажа. Ее сразу же госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе, однако, пострадавшая не выжила. Медики отмечают. что до последнего состояние пациентки оставалось тяжелым. На момент гибели девушке было 19 лет.

Высшая школа экономики выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Евгении. Университет возьмет на себя расходы, связанные с погребением говорится в официальном сообщении учебного заведения

Напомним, что пожар возник на четвертом этаже здания по улице Ленсовета в ночь на 11 апреля.

Фото: Piter.tv