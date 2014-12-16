  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:43
85
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в общежитии медицинского университета

0 0

В результате ЧП пострадали семь человек.

В Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в общежитии медицинского университета. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Инцидент произошел 31 июля в здании общежития №3 Приволжского медицинского университета. Общая площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. В ходе ЧП были эвакуирован 65 человек, 25 человек были спасены сотрудниками МЧС. 

В результате инцидента пострадали семь человек, двое из которых были направлены в медицинское учреждение. Информации о погибших нет.

В тушении пожара были задействованы 82 человека и 25 единиц специальной техники. 

Ранее в Ростовской области один человек скончался в результате пожара на химкомбинате.

Видео: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Теги: нижний новгород, пожар, пожар в общежитии
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии