В результате ЧП пострадали семь человек.

В Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в общежитии медицинского университета. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Инцидент произошел 31 июля в здании общежития №3 Приволжского медицинского университета. Общая площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. В ходе ЧП были эвакуирован 65 человек, 25 человек были спасены сотрудниками МЧС.

В результате инцидента пострадали семь человек, двое из которых были направлены в медицинское учреждение. Информации о погибших нет.

В тушении пожара были задействованы 82 человека и 25 единиц специальной техники.

Ранее в Ростовской области один человек скончался в результате пожара на химкомбинате.

Видео: ГУ МЧС России по Нижегородской области