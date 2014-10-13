В Ростовской области один человек скончался в результате пожара на химкомбинате

Минпромторг подтвердил гибель одного человека при пожаре на комбинате "Каменский".

В результате аварии на химкомбинате в пятницу, 30 июля в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области погиб один человек и еще шестеронаходятся в критическом состоянии. У пострадавших серьезные ожоги тела, они введены в искусственную кому.



По заявлению Минпромторга, "технологическая операция, во время которой на предприятии произошел пожар, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху". Теперь специальная комиссия выясняет обстоятельств произошедшего.

СМИ пишут, что на предприятии заклинило оборудование, и рабочие стали вручную устранять неисправность.

Ранее стало известно, что завод Toyota в Петербурге ушел на летние каникулы.

Видео: ВКонтакте / Подслушано в Каменске-Шахтинском