В Ростовской области один человек скончался в результате пожара на химкомбинате

В результате аварии на химкомбинате в пятницу, 30 июля в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области погиб один человек и еще шестеронаходятся в критическом состоянии. У пострадавших серьезные ожоги тела, они введены в искусственную кому.
По заявлению Минпромторга, "технологическая операция, во время которой на предприятии произошел пожар, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху". Теперь специальная комиссия выясняет обстоятельств произошедшего.
СМИ пишут, что на предприятии заклинило оборудование, и рабочие стали вручную устранять неисправность.
Ранее стало известно, что завод Toyota в Петербурге ушел на летние каникулы.
Видео: ВКонтакте / Подслушано в Каменске-Шахтинском
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