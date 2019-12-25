Завод Toyota в Петербурге ушел на летние каникулы

Отпуск продлится до 8 августа.

С понедельника, 26 июля, коллектив завода Toyota в Петербурге ушел в отпуск, на это время производство автомобилей приостановлено, передает агентство "Автостат" со ссылкой на пресс-службу "Тойота Мотор".

После отпуска коллектив вернется к прежнему двухсменному режиму. По словам представителей завода, отпуск плановый, поэтому все процессы отгрузки и поставки машин дилерам организованы с учетом периода. Дилеры будут работать в стандартном режиме.

За первое полугодие заводу выпустил 39 541 автомобиль, это на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой продаваемой моделью стал кроссовер RAV4, чьи продажи выросли на 19% и составили 19 103 экземпляра. Также популярностью пользуется Camry (14 916 покупателей).

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