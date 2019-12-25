Завод Nissan в Петербурге закрылся на каникулы

Отпуск продлится чуть больше двух недель.

Во вторник, 27 июля, стало известно о плановом отпуске всего коллектива завода компании Nissan ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус".

С понедельника компания приостановила конвейерные линии. Работа начнется с 12 августа. Производитель отметил, что отпуск плановый, а не вынужденный из-за нехватки комплектующих для конвейера.

Предприятие уже приостанавливало работу ранее, с 1 по 10 января. Тогда отпуск для коллектива был связан с новогодними каникулами, в это время специалисты проводили мероприятия по обслуживанию оборудования завода.

Напомним, что завод в Петербурге работает с 2009 года и выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai.

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