ВИДЕО: Пожар в общежитии СПБГУКИ на Ланском шоссе

В Приморском районе Петербурга в здании общежития СПБГУКИ произошел пожар.

По словам очевидцев, возгорание произошло в комнате на 1-м этаже. В одной из комнат на 1-м этаже, жительница общежития уронила свечу. По предварительным данным, это и послужило причиной пожара. Мобильный корреспондент PITER.TV прислал видео с места происшествия.

Как рассказали жильцы, пожар начался ориентировочно в 01:30 ночи 22-го января. Сработала сигнализация и студенты эвакуировались через запасные выходы. Через 10 минут на место уже приехала пожарная служба.

Я спал, никого не трогал, лег пораньше. ... Просыпаюсь от криков "Пожар!". Выглядываю - в коридоре дым, бегут какие-то люди с сумками, мой сосед Лёва суетится - думаю, чет тут нехорошее. Давай, короче, быстро собирать свой ноутбук, потому что здесь мой фильм и вот жду пока тут потушат все. Житель горевшего ощежития, студент СПБГИК (бывший СПБГУКИ)

На месте происшествия работали дежурные смены пожарно-спасательных частей: всего 4 единицы техники. Также, на место прибыла скорая, но, к счастью, никто не пострадал.

Пока пожарные делали свою работу, выбежавших без одежды на улицу студентов отвели в спорткомплекс, чтобы переждать. Никто из студентов не пострадал. Пожар ликвидирован спустя 20 минут. В результате сгорело две комнаты общежития на первом этаже.

Видео и фото - Piter.TV