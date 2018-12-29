Появились фотографии из сгоревшего общежития СПбГУКИ на Ланском шоссе

Снимки и видео иллюстрируют вчерашнее возгорание.

Piter.TV публикует эксклюзивные фотографии с места ночного пожара в общежитии СПбГУКИ на Ланском шоссе, 9. Также редакции стало доступно видео с моментом эвакуации студентов из корпуса. Очевидцы события рассказали, что же произошло в ночь на 22 января.

По данным экстренной службы, причиной возгорания стала упавшая на пол в комнате свеча. Из-за несчастного случая загорелось помещение на первом этаже здания.

По информации от очевидцев, пожарная сигнализация не сработала. Студенты стали просыпаться среди ночи от шума в коридоре, а также криков. Учащиеся ВУЗа выбрались из комнат самостоятельно, до приезда специалистов из ГУ МЧС.

Сведения о произошедшем поступили на пульт диспетчера огнеборцев около половины второго ночи. В течение получаса пожарные ликвидировали пламя. На месте работали 27 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.

По предварительным сведениям, никто не пострадал. На кадрах из общежития видно, что здание серьезно не повреждено. Выгорели лишь небольшие участки: потолок и часть комнаты.

Фото и видео: Piter.tv