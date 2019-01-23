Петербургских продавцов игрушек массово осудили за продажу контрафакта

В Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поступило 37 исков от китайской компании Alpha Group Co.

В Северной столице недобросовестных продавцов игрушек для детей стали массово судить контрафакт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Так, 10 декабря в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поступило 37 исков от китайской компании Alpha Group Co. Она намеревается взыскать компенсацию за нарушение их авторских прав.

Как оказалось, в начале 2020 года Alpha Group Co провела мониторинг розницы в Петербурге и Ленобласти на предмет наличия контрафактной продукции. Проверки прошли по всем торговым точкам.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продажи в "чёрную пятницу" упали на 9%.

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