Петербургских продавцов игрушек массово осудили за продажу контрафакта

В Северной столице недобросовестных продавцов игрушек для детей стали массово судить контрафакт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.
Так, 10 декабря в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поступило 37 исков от китайской компании Alpha Group Co. Она намеревается взыскать компенсацию за нарушение их авторских прав.
Как оказалось, в начале 2020 года Alpha Group Co провела мониторинг розницы в Петербурге и Ленобласти на предмет наличия контрафактной продукции. Проверки прошли по всем торговым точкам.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продажи в "чёрную пятницу" упали на 9%.
Фото: pixabay
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