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Петербургских продавцов игрушек массово осудили за продажу контрафакта
Сегодня, 15:51
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IRINA_CHALKINA

Петербургских продавцов игрушек массово осудили за продажу контрафакта

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В Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поступило 37 исков от китайской компании Alpha Group Co.

В Северной столице недобросовестных продавцов игрушек для детей стали массово судить контрафакт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов. 

Так, 10 декабря в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поступило 37 исков от китайской компании Alpha Group Co. Она намеревается взыскать компенсацию за нарушение их авторских прав.

Как оказалось, в начале 2020 года Alpha Group Co провела мониторинг розницы в Петербурге и Ленобласти на предмет наличия контрафактной продукции. Проверки прошли по всем торговым точкам. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продажи в "чёрную пятницу" упали на 9%.

Фото: pixabay

Теги: арбитражный суд петербурга, продавцы игрушек
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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