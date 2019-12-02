В Петербурге продажи в "чёрную пятницу" упали на 9%

При этом лучше ситуация обстояла в регионах с более благоприятной эпидемиологической картиной.

В Петербурге аналитики подсчитали продажи в "чёрную пятницу". Об этом свидетельствуют данные исследования Tinkoff CoronaIndex.

Как оказалось, что в Северной столице продажи в "чёрную пятницу" выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год. Отмечается, что больший рост замечен в регионах. Эксперты связывают это с благоприятной эпидемиологической картиной.

Также эксперты заявили, что из-за пандемии коронавируса обороты российских упали на 10%.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские инженеры собрали самые высокие "Жигули". Авторы проекта назвали машину "БИГЖИГА".

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