Из здания арбитражного суда на Суворовском эвакуировали 100 человек

Помещение на пятом этаже тушат 52 спасателя и 15 единиц техники.

Утром 22 января в здании арбитражного суда на Суворовском проспекте, 50-52, случился пожар. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти сообщила, что из здания эвакуировали 100 человек.

Возгорание в помещении на пятом этаже произошло около 09:30. Прибывшие на место происшествия спасатели присвоили пожару ранг №1 БИС.

Известно, что в помещении горит обстановка на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации огня задействовано 15 пожарных машин и 52 спасателя.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV