Утром в Коломягах пылали три бытовки

Пламя охватило помещения площадью 6×3 метров.

Утром 22 января в Приморском районе Петербурга полыхали три бытовых помещения. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в частном секторе на Первомайском проспекте, 27. Пламя охватило три бытовки площадью 6×3 метров каждая. Густой дым был виден за несколько километров до места происшествия.

Отмечается, что огонь мог распространиться на близ стоящие гаражи. Однако этого не произошло. Пожарные успели вовремя ликвидировать пламя. Пострадавших нет.

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Фото: Мегаполис