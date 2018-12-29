В здании арбитражного суда Петербурга произошел пожар

Огонь охватил помещение на пятом этаже.

Утром 22 января в здании арбитражного суда на Суворовском проспекте, 50-52, произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что из окна пятого этажа вырывается пламя и валит густой дым. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

По словам очевидцев, из здания успели всех эвакуировать. Причины возгорания пока не установлены.

Ранее мы писали, что ночью произошел пожар в общежитии СПБГУКИ на Ланском шоссе.

Видео: Piter.TV