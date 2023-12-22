Глава МЧС России оценил условия пребывания жителей в пунктах временного размещения в Якутии

По его словам, в пунктах временного размещения люди обеспечены водой и питанием.

Глава МЧС России Александр Куренков оценил условия пребывания жителей в пунктах временного размещения в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков провел встречу с населением села Хатырык Намского района и ответил на их вопросы. По его словам, в пунктах временного размещения все хорошо организовано, а люди обеспечены водой и питанием. Всего на территории Намского района развернуто девять таких пунктов.

На месте жителям помогают с оформлением документов на выплаты компенсаций. От государства вся необходимая помощь будет оказана в полном объеме. Комиссии оценят ущерб. Александр Куренков, глава МЧС России

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Видео: МЧС России