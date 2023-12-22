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Глава МЧС России оценил условия пребывания жителей в пунктах временного размещения в Якутии

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По его словам, в пунктах временного размещения люди обеспечены водой и питанием.

Глава МЧС России Александр Куренков оценил условия пребывания жителей в пунктах временного размещения в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков провел встречу с населением села Хатырык Намского района и ответил на их вопросы. По его словам, в пунктах временного размещения все хорошо организовано, а люди обеспечены водой и питанием. Всего на территории Намского района развернуто девять таких пунктов.

На месте жителям  помогают с оформлением документов на выплаты компенсаций. От государства вся необходимая помощь будет оказана в полном объеме. Комиссии оценят ущерб.

Александр Куренков, глава МЧС России

Ранее мы сообщали, что сотрудники МЧС Тувы спасли ягненка из реки.

Видео: МЧС России

Теги: александр куренков, мчс россии, пункты временного размещения, якутия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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