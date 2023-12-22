Большой популярностью пользуются открытки с красивыми видами города.

С начала 2024 года в Петербурге и Ленобласти отправили более 100 тысяч открыток. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал директор макрорегиона Северо-Запад "Почты России" Александр Вакуленко.

Как отметил Вакуленко, ежегодно жители Петербурга отправляют и получают миллионы писем и открыток. Большой популярностью пользуются открытки с красивыми видами города.

Так, в почтовых отделениях, расположенных в туристических местах, можно поставить на открытку или конверт отпечаток художественного штемпеля с видами города. Например, это можно сделать в отделении на Невском проспекте, 70, и в почтовом отделении в Главном штабе Эрмитажа.

Также в прошедшие выходные с "Литературной почты" на Дворцовой площади было отправлено более 30 тысяч открыток.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)