В Петербурге через "Литературную почту" отправили свыше 30 тыс. открыток

В этом году открытки украсили детские рисунки участников конкурса "Подарок Петербургу – городу будущего".

В дни работы XIX Международного книжного салона в городе на Неве посетители отправили через "Литературную почту" свыше 30 тыс. открыток. Об этом сообщили в "Петербургском дневнике".

"Литературная почта" работает уже три года. Все желающие во время книжного салона могут бесплатно отправить открытки в любую точку России. Ящик для отправки писем был установлен на Дворцовой площади.

В этом году открытки украсили детские рисунки участников конкурса "Подарок Петербургу – городу будущего". Кроме того, дизайнерами открыток стали пациенты НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера.

Ранее мы писали, что Книжный салон на Дворцовой площади посетили более полумиллиона человек.

Фото: Telegram / Пиотровский Online