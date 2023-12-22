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В Петербурге через "Литературную почту" отправили свыше 30 тыс. открыток
Сегодня, 17:49
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В Петербурге через "Литературную почту" отправили свыше 30 тыс. открыток

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В этом году открытки украсили детские рисунки участников конкурса "Подарок Петербургу – городу будущего".

В дни работы XIX Международного книжного салона в городе на Неве  посетители отправили через "Литературную почту" свыше 30 тыс. открыток. Об этом сообщили в "Петербургском дневнике"

"Литературная почта" работает уже три года. Все желающие во время книжного салона могут бесплатно отправить открытки в любую точку России. Ящик для отправки писем был установлен на Дворцовой площади.

В этом году открытки украсили детские рисунки участников конкурса "Подарок Петербургу – городу будущего". Кроме того, дизайнерами открыток стали пациенты НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера. 

Ранее мы писали, что Книжный салон на Дворцовой площади посетили более полумиллиона человек.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: xix международный книжный салон, дворцовая площадь, литературная почта, открытки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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