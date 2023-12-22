  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:47
123
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Алтае арестовали иностранца, который оправдывал терроризм в социальных сетях

0 0

Сотрудники ФСБ предотвратили незаконную деятельность в соцсетях.

Иностранец, прибывший на территорию Алтайского края, арестован российскими спецслужбами. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления ФСБ. В отношении мужчины ведется уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Речь идет о публичном оправдании деятельности террористической организации, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Оперативники установили, что свою противоправную деятельность подозреваемый вел в мессенджере Telegram.

ВВ УФСБ добавили, что 20-летний мужчина через соцсеть распространял фотографии и видеозаписи в группах общего доступа. Туда же он публиковал информацию о деятельности террористической организации. В настоящее время фигуранту расследования предъявлено обвинение, он  отправлен под стражу. 

Спецслужбы ДНР нашли под Авдеевкой заминированный схрон с гранатометами и боеприпасами.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, УФСБ России по Алтайскому краю

Теги: telegram, алтай, алтайский край, соцсети, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии