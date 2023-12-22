На Алтае арестовали иностранца, который оправдывал терроризм в социальных сетях

Сотрудники ФСБ предотвратили незаконную деятельность в соцсетях.

Иностранец, прибывший на территорию Алтайского края, арестован российскими спецслужбами. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления ФСБ. В отношении мужчины ведется уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Речь идет о публичном оправдании деятельности террористической организации, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Оперативники установили, что свою противоправную деятельность подозреваемый вел в мессенджере Telegram.

ВВ УФСБ добавили, что 20-летний мужчина через соцсеть распространял фотографии и видеозаписи в группах общего доступа. Туда же он публиковал информацию о деятельности террористической организации. В настоящее время фигуранту расследования предъявлено обвинение, он отправлен под стражу.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС, УФСБ России по Алтайскому краю