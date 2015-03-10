Фильм "Своя война" Алексея Чадова выйдет в прокат 18 ноября

В ролях Алексей Чадов, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Виталий Кищенко, Джалил Асретов.

Режиссерский дебют Алексея Чадова "СВОЯ ВОЙНА" выйдет в широкий российский прокат 18 ноября 2021 года.

По сюжету герой Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в нее играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.

В ролях Алексей Чадов, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Виталий Кищенко, Джалил Асретов. Фильм производства кинокомпании СТВ, кинокомпании 22 и при поддержки Фонда Кино.

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