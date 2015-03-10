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Фильм "Своя война" Алексея Чадова выйдет в прокат 18 ноября
Сегодня, 21:42
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Фильм "Своя война" Алексея Чадова выйдет в прокат 18 ноября

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В ролях Алексей Чадов, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Виталий Кищенко, Джалил Асретов.

Режиссерский дебют Алексея Чадова "СВОЯ ВОЙНА" выйдет в широкий российский прокат 18 ноября 2021 года. 

По сюжету герой Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в нее играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.

В ролях Алексей Чадов, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Виталий Кищенко, Джалил Асретов. Фильм производства кинокомпании СТВ, кинокомпании 22 и при поддержки Фонда Кино. 

Ранее Netflix анонсировал документальный фильм о жизни Бритни Спирс.

Фото: предоставленно орагнизаторами 

Теги: алексей чадов, кристина асмус, своя война, сухоруков, фильм
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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