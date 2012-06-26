Netflix анонсировал документальный фильм о жизни Бритни Спирс

Фильм увидит свет 28 сентября - в преддверии судебного заседания.

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма "Бритни vs. Спирс".

Кинокартина поднимет историю отца Бритни Спирс, его злоупотребление опекунством, а также причастности семьи Бритни к происходящему. Фильм увидит свет в преддверии судебного заседания – 28 сентября. Режиссером выступил Эрин Ли Карр.

Бритни Спирс 13 лет назад была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотическими веществами и опасений нарушения ее душевного здоровья. Десять лет ее финансы контролировал ее отец Джеймс и адвокат. Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов. В начале сентября текущего года Джеймс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его опеки.

Ранее на официальном Youtube-канале, посвященном консоли Xbox, вышел в свет трейлер, в котором сравнивается переиздание игры Alan Wake с оригиналом.

Видео: YouTube / Netflix